МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. "Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 год без корректировки прибыли на неденежные статьи или с частичной корректировкой, решение будет в апреле, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

"Потенциал наших акций пока что явно недооценен рынком. Ожидается, что по итогам 2019 года корректировки приведут к снижению дивидендной базы. Если прямым способом посчитать, в 2018 году коррективы приводили к увеличению, а по итогам 2019 года корректировки могут привести, приведут к снижению дивидендной базы по сравнению с размером чистой прибыли. В этой связи в первый год применения новой дивидендной политики руководство общества в интересах акционеров может принять решение не учитывать корректировки в полном объеме или частично, об этом мы примем решение при подготовки совета директоров в апреле текущего года", — сказал Садыгов, выступая на Дне инвестора компании.