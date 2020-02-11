МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. "Газпрому" хватает запаса ликвидности, чтобы не снижать расходы в рамках бюджета на 2020 год в условиях текущего падения цен на газ, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.

"Планируя бюджет на 2020 год, мы исходили из разных сценарных условий и для себя строили стресс-тест… В бюджете было заложено 776,5 миллиарда рублей — это и есть резервный фонд на возможное изменение внешней конъюнктуры цен — это и цены, и объемы, и все остальное. Поэтому 776 при текущих и иных изменениях выдерживают стресс достаточно серьезным образом, не снижая расходы по бюджету. Разумеется, что при серьезных изменениях цены оставаться на тех расходах мы не собираемся", — сказал Садыгов в ходе Дня инвестора "Газпрома".

По его словам, "Газпром" при формировании бюджета на 2020 год заложил экспортную цену на газ в размере 200 долларов за 1 тысячу кубометров, однако уже в феврале скорректировал показатель до 175-185 долларов, на фоне чего снизился резервный фонд компании.

"Резервный фонд у нас 676,5 миллиарда рублей. Да, действительно, эта сумма в резервном фонде как раз для нивелирования изменений внешней конъюнктуры цен. При формировании бюджета мы закладывали 200 долларов за тысячу кубометров. Ежемесячно у нас есть инструмент корректировки и внешних показателей, это называется у нас платежный баланс, который утверждаем ежемесячно", — сказал Садыгов.

"На февраль месяц, с учетом уже новых прогнозов, мы заложили 175-185 долларов, и получилось снижение резервного фонда всего лишь на 100 миллиардов, то есть не 676, а 576", — пояснил он.