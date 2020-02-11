САРАТОВ, 11 фев /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. "Газпром" в текущем году планирует завершить реконструкцию газораспределительной станции ГРС-7 в Саратове с увеличением ее пропускной способности в полтора раза — до 417 тысячи кубометров газа в час, этот проект находился в работе с 2009 года, сообщил министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

"Работы по реконструкции ГРС-7 ведутся с 2009 года, проект по реконструкции уже несколько раз проходил госэкспертизу… Результатом постоянно проводимой работы правительства Саратовской области по скорейшему началу реконструкции ГРС-7 стало решение ПАО "Газпром" в 2019 году перейти уже к строительно-монтажным работам", — сказал Архипов во вторник на расширенном заседании коллегии областного минпромэнерго.

"Основной объем строительно-монтажных работ и последующий ввод объекта в эксплуатацию предусматривается в 2020 году. В результате реконструкции повысится производительность ГРС-7 с 270 до 417 тысяч кубометров в час — это 154% от текущей производительности", — добавил он.

Министр пояснил, что реализация большинства значимых инвестиционных проектов не возможна без снятия инфраструктурных ограничений, в первую очередь, по газоснабжению. "В этой связи одной из главных задач в области газоснабжения области … является решение наболевшего вопроса реконструкции ГРС-7 в Саратове", — подчеркнул Архипов.