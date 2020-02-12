МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" выступает за изменение методики оценки эффективности менеджмента госкомпаний, предлагает вместо урезания операционных затрат отслеживать рост EBITDA, пишет в среду газета "Коммерсант".

По данным издания, в конце декабря 2019 года глава "Роснефти" Игорь Сечин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложил изменить систему ключевых показателей эффективности госкомпаний (КПЭ). "В частности, он предложил заменить в рамках действующих директив правительства параметр снижения затрат (на 2-3% в год) на показатель роста операционной эффективности в сопоставимых условиях начиная с 2020 года", — пишет газета.

В письме, по данным газеты, Сечин отметил, что в 2014 году сокращение операционных затрат было важно на фоне резкого снижения цен на ключевые российские экспортные товары и введения секторальных санкций со стороны Запада. Введение системы КПЭ наряду с другими действиями правительства помогло стабилизировать макроэкономическую ситуацию в России, считают в компании. Однако, по мнению Сечина, с тех пор приоритеты изменились.

"Концентрация усилий исключительно на сокращении операционных затрат может привести к снижению темпов реализации программ технологического развития и модернизации производства, а также развития кадрового потенциала и требований в области охраны труда", — ссылается издание на письмо. Взамен, по данным газеты, Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA). По его мнению, EBITDA является "комплексным качественным показателем, отражающим конкурентоспособность и эффективность деятельности".

О необходимости введения КПЭ для компаний, где государству принадлежит более 50%, заявил Путин в декабре 2014 года в послании Федеральному собранию. Он поручил привязать премирование менеджмента к выполнению КПЭ. Среди них в том числе было требование ежегодно сокращать операционные расходы на 2-3%. Итоговый порядок применения КПЭ для премирования топ-менеджеров был утвержден экс-премьером Дмитрием Медведевым только 27 июня 2019 года. Но хотя разработка соответствующих документов затянулась, корпорации с 2015 года сообщали о выполнении поручений президента по снижению расходов, отмечает издание.