МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" с 2020 года выходит на дивиденды не менее 50% от прибыли по МСФО, заявил заместитель гендиректора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич.

"Приятно сообщить, что, следуя решениям "Газпрома", мы как холдинг, входящий в группу "Газпром", с 2020 года переходим на 50% payout. Таким образом, все решения по дивидендам этого года будут приниматься уже исходя из 50%", — сказал Янкевич в ходе выступления на Дне инвестора "Газпрома".

Во вторник "Газпром" сообщил в своей презентации ко Дню инвестора, что холдинг планирует выплату дивидендов в своих "дочках" на уровне не менее 50% от чистой прибыли по МСФО с 2020 года. При этом позднее зампред правления компании Фамил Садыгов пояснил, что в дочерних компаниях со 100%-ным участием "Газпрома" дивиденды составят 100% чистой прибыли. Дочерние предприятия, доля "Газпрома" в которых составляет менее 100%, будут выплачивать не менее 50% чистой прибыли в виде дивидендов.