"Эн+ Груп" проведет листинг своих акций на Мосбирже, затем будет проведен делистинг ГДР
МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. "Эн+ Груп" подала заявку на листинг своих обыкновенных акций на Московской бирже, затем компания проведет делистинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) на ней, сообщила компания.
"Эн+ Груп вслед за объявлением 9 июля 2019 года своего намерения создать диверсифицированную платформу для инвесторов в фондовые инструменты и расширить доступ компании на рынок капитала объявляет о продолжении листинга своих обыкновенных акций на Московской бирже и проведении делистинга глобальных депозитарных расписок с Московской биржи", — заявила компания.
https://1prime.ru/energy/20200213/830940328.html