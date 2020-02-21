МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Путин и Сечин в среду в Петербурге принимали участие в мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра северной столицы Анатолия Собчака, в команде которого оба в свое время работали. Ранее на этой неделе глава "Роснефти" провел переговоры по нефти с Лукашенко.

Песков утвердительно ответил на вопрос, доложил ли Сечин об их итогах.

"Да", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Роснефть" является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию. В 2019 году она поставила Минску 8,8 миллиона тонн нефти, что обеспечило около 50% импорта нефти в страну. Компания также является одним из крупнейших инвесторов в экономику Белоруссии: владеет в стране 36 АЗС, пятью нефтебазами и 21% долей в Мозырском НПЗ.

Как сообщили в "Роснефти", Сечин и Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Глава компании подчеркнул, что ценит доверительные отношения с Белоруссией: надо работать вместе. По его словам, в компании настроены конструктивно.

Москва и Минск с прошлого года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть. Межправительственные договоренности предусматривают, что объем ежегодных беспошлинных поставок нефти из России в Белоруссию составляют 24 миллиона тонн, из которых 18 миллионов перерабатываются на белорусских НПЗ. Еще 6 миллионов тонн нефти Белоруссия с 2017 года имеет право реэкспортировать с зачислением пошлин также в свой бюджет. Этот механизм в белорусском правительстве называли "перетаможкой".

В декабре Лукашенко говорил, что Белоруссия купит у России 24-25 миллионов тонн нефти, однако из-за отсутствия контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Затем прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Однако долгосрочные контракты на поставки российский нефти в Белоруссию к настоящему времени не заключены.