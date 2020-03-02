МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в 2019 году снизилась на 30,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 16,464 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Показатель EBITDA по итогам отчетного периода сократился на 25,7%, до 31,415 миллиарда рублей. Выручка "Мосэнерго" составила 189,782 миллиарда рублей, сократившись на 4,7%. Себестоимость продаж увеличилась на 0,9% и составила 172,256 миллиарда рублей.

"Мосэнерго" — территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании — 43,2 тысячи Гкал/ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле. Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг" (100%-е дочернее общество "Газпром").