ТАШКЕНТ, 9 мар /ПРАЙМ/. АО "Узбекнефтегаз" планирует создать с ПАО "Лукойл" совместное предприятие по геологоразведке на территории Узбекистана, а также изучить опыт российской компании в цифровизации производства, сообщает в понедельник пресс-служба "Узбекнефтегаза".

По данным пресс-службы, председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев и президент "Лукойла" Вагит Алекперов в Ташкенте обсудили разработанную "дорожную карту" сотрудничества на новой платформе.

"В сотрудничестве "Узбекнефтегаза" и "Лукойла" планируется создать совместное предприятие для проведения геологоразведочных работ", — говорится в Telegram-канале узбекской компании по итогам переговоров.

В рамках "дорожной карты" делегация "Узбекнефтегаза" также намерена посетить производственные мощности "Лукойла" в Перми для изучения опыта российской компании в применении цифровых технологий, добавили в пресс-службе. В частности, узбекские специалисты намерены внедрить в нефтегазовой отрасли страны интегрированную систему управления на примере "Лукойла" на базе ERP-системы (Enterprise Resource Planning).

Алекперов осенью 2018 года говорил, что компания и АО "Узбекнефтегаз" изучат перспективы разведочного бурения в Узбекистане. По данным узбекской стороны, к июню 2020 года "Лукойл" может принять решение по трем блокам – Акбугетскому, Бешбулакскому и Ташкудукскому, расположенным в Центрально-Кызылкумском нефтегазовом регионе.

"Лукойл" работает в Узбекистане 15 лет. Его совокупные инвестиции во все проекты в стране составляют около 10 миллиардов долларов. Компания работает на основании соглашений о разделе продукции на проектах "Кандым-Хаузак-Шады" и "Гиссар". Накопленная добыча природного газа на проектах под управлением "Лукойла" в Узбекистане в прошлом году достигла 60 миллиардов кубометров.