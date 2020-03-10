МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. "Юнипро" в июне рассчитывает выплатить дивиденды по итогам 2019 года, в декабре — за 9 месяцев 2020 года, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Юнипро" по финансам и экономике Ульф Баккмайер.

"Мы будем в июне платить за 2019 год, наши акционеры (рассмотрят — ред.), поставлен вопрос — подтвердить наши предложения дивидендов за 2019 год, а в декабре — промежуточные дивиденды по результатам 9 месяцев 2020 года", — сказал топ-менеджер.

"Юнипро" намерена выплачивать дивиденды в 2020-2022 годах по 20 миллиардов рублей в год. В пояснении к прогнозируемому графику выплат в презентации компании говорится, что ожидания по дивидендным выплатам приводятся "за отчетные периоды, отчетным периодом считается год, в котором были произведены выплаты большинству акционеров".