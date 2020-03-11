МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Министерство энергетики России исполнит рекомендацию об ограничении заграничных командировок работникам федеральных ведомств, вынесенную оперштабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России, сообщила РИА Новости замглавы ведомства Анастасия Бондаренко.

Ранее в среду оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России сообщил, что федеральным ведомствам рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением неотложных или организованных во исполнение поручений президента и правительства для обеспечения безопасности страны.

"Рекомендации штаба будут приняты к исполнению, в министерстве (как работодателе, зарегистрированном в Москве) также выполняются меры, предусмотренные указом мэра Москвы Сергея Собянина от 5 марта 2020 года", — сказал Бондаренко, напомнив о мерах согласно указу: уведомление по горячей линии о возвращении из стран с неблагополучной обстановкой, 14-дневный карантин (самоизоляция на дому), сокращение поездок за границу.

"Сотрудники министерства также все уведомлены о необходимости принятия таких мер", — добавила Бондаренко.

Замглавы ведомства также отметила, что уже сейчас в служебные командировки за пределы государства сотрудники Минэнерго РФ направляются в исключительных и безотлагательных случаях. При этом в целом работа ведомства идет в штатном режиме.