МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Все 242 горняка выведены на поверхность из шахт "Воркутинская" и "Заполярная" в Республике Коми после задымления, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что задымление произошло на шахте в Коми. В "Северстали" сообщили, что началась полная эвакуация работников из двух шахт — "Воркутинской" и "Заполярной", которые имеют единую вентиляционную систему.

"На 23.45 мск выведены все 242 человека", — сказал собеседник агентства.