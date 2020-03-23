МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Объёмы продажи газа "Газпрома" в Турции в феврале стали снижаться после восстановления в январе, сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования компании "Газпром экспорт" Сергей Комлев в интервью корпоративному изданию.

"Спрос на газ в Турции из-за холодной зимы начал восстанавливаться в январе 2020 года, однако уже в феврале отборы вновь стали снижаться", — сказал Комлев.

Поставки газа в Турцию в прошлом году сократились на 8,5 миллиарда кубометров по сравнению с 2018 годом из-за экономического кризиса в стране, слабой лиры и увеличения поставок сжиженного газа (СПГ), также отметил представитель "Газпром экспорта".

Согласно опубликованному в феврале отчёту "Газпрома", поставки компании в Турцию в 2019 году сократились на 35% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года — до 15,51 миллиарда кубометров.