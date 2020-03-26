МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Fortum довел долю владения акциями Uniper до 69,6%, ожидает закрытия сделки по приобретению контрольного пакета Uniper в течение двух месяцев, сообщила пресс-служба компании.

"Корпорация Fortum сегодня закрыла первый транш в рамках соглашения о приобретении акций Uniper SE, принадлежащих фондам, находящимся под управлением Elliott Management Corporation и Knight Vinke Energy Advisors Limited и аффилированных с ними лиц. Fortum теперь обладает 69,6% голосующих акций Uniper. Второй транш в отношении не менее 1,0% и не более 3,8% акций планируется закрыть в течение двух месяцев от сегодняшней даты", — говорится в сообщении.

Fortum выплатит до 2,6 миллиарда евро за все приобретаемые акции, увеличив совокупный объем инвестиций в Uniper максимум до 6,5 миллиарда евро, добавляется в сообщении.