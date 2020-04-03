МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Глава группы "Россети" Павел Ливинский поставил задачу на 100% обеспечить подготовку к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов вне зависимости от внешних факторов.

"Мы должны быть в числе лучших мировых практик не только по качеству и надежности электроснабжения, но и в вопросах связи с потребителями", — потребовал он.

Дочерним структурам поручено своевременно завершить реализацию ремонтной и критической части инвестиционной программ.

Весь запланированный комплекс мер для обеспечения надежного электроснабжения должен быть реализован точно в срок.

Всем сотрудникам группы "Россети", продолжающим исполнять служебные обязанности на рабочих местах, с момента объявления в регионах режима повышенной готовности и до его окончания, устанавливается надбавка к окладу.

Значительное внимание должно по-прежнему уделяться развитию онлайн-услуг и клиентскому сервису. "Россети" должны работать не просто в рамках существующих регламентов взаимодействия с потребителями, а находить решение возникающих у потребителей проблем и вопросов, реагировать с максимальной пользой для обращающихся, указал Ливинский.



