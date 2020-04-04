МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Коронавирусная инфекция, не исключено, проникла на уникальное предприятие российской атомной отрасли "Горно-химический комбинат" (ГХК, ЗАТО Железногорск, Красноярский край), расположенное в скальных породах на берегу Енисея, где осваиваются технологии атомной энергетики будущего, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Тем самым это первый случай подозрения на коронавирус у работников предприятий в "закрытых" городах "Росатома".

По словам Лихачева, заявление которого приведено на сайте "Росатома", на сегодняшний день на контроле в российской атомной отрасли 10 инцидентов, когда хотя бы один из тестов (а их при подозрении на болезнь всегда проводят несколько) дал положительный результат.

"Это шесть человек в Москве, работники концерна "Росэнергоатом", "Атомстройэкспорта", Академии "Росатома" и "Русбурмаша". Три человека на предприятиях – Белоярской атомной станции и "Горно-химическом комбинате". И один человек за границей (гражданка Венгрии, сотрудница компании "Росатома" Ganz — ред.), я вам об этом уже рассказывал", — сказал Лихачев.

"Все, у кого есть хотя бы подозрения на коронавирус, получают необходимую медицинскую помощь и тщательно соблюдают карантин. Важно, что в минувшие сутки новых случаев в отрасли не зафиксировано. Нам удается удерживать ситуацию под контролем, значит, меры, которые мы приняли, имеют эффект", — отметил Лихачев.

"Горно-химический комбинат" представляет собой не имеющий аналогов в мире гигантский подземный промышленный комплекс, размещенный в скальных породах на берегу Енисея, в нескольких десятках километров ниже Красноярска. ГХК был основан в феврале 1950 года как предприятие по производству оружейного плутония, на комбинате действовали три мощных ядерных реактора-наработчика плутония.

Сейчас ГХК — ключевое предприятие "Росатома" по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения. На ГХК впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела — хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его экологически чистая переработка и производство нового, так называемого смешанного оксидного ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах, необходимых для замыкания ядерного топливного цикла.