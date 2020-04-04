МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Около 18,3 тысячи человек в Приморском крае остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.

Как отмечается, 4 апреля с 16.00 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (снег, ветер 15-20 м/с) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 22 населенных пунктах края (около 18 300 человек). Мощность отключенных потребителей – 6,0 МВт ", – говорится в сообщении министерства.

Температура наружного воздуха составляет 3 градуса тепла. Ведутся аварийно-восстановительные работы.