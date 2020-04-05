Приводится дополнительная информация (два последних абзаца), меняются исходные данные.

МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 5 апр /ПРАЙМ/. Более 30 тысяч человек остались без электроснабжения в Приморском крае из-за сильного ветра и снега, сообщается на сайте Минэнерго.

"Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей в 38 населенных пунктах Черниговского, Ханкайского и Спасского районов (около 30 тысяч 300 человек, в том числе в зоне ответственности АО "Оборонэнерго" — около тысячи человек); социально значимые объекты — 61. Мощность отключенных потребителей — 11,8 МВт", — говорится в сообщении.

Также зафиксирован сбой в движении 29 грузовых поездов. К аварийно-восстановительным работам привлечена 21 бригада и 24 единицы специальной техники.

Как сообщает Дальневосточная железная дорога, 4 апреля в 19.07 по московскому времени на станции Ипполитовка двухпутного электрифицированного участка Уссурийск – Сибирцево произошло временное отключение напряжения контактной сети.

"Причина — неблагоприятные погодные условия, вызванные штормовым ветром и налипанием мокрого снега на линии электропитания. Движение поездов не прерывается. Пассажирские поезда следуют с задержкой в пределах одного часа", — отмечает ДВЖД.