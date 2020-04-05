МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, отметив, что этот день отмечают представители непростой и ответственной профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

День геолога отмечается в России ежегодно в первое воскресенье апреля.

Путин отметил, что Россия гордится достижениями многих поколений геологов, которые внесли вклад в укрепление промышленного и энергетического потенциала страны, а также в развитие экономики.

"Этот замечательный праздник отмечают представители важной, ответственной и очень непростой профессии, требующей от человека особых личных качеств, выдержки, искренней любви к своему делу", — говорится в телеграмме.

Также президент выразил уверенность, что "бережное отношение к трудовым традициям ветеранов отрасли", компетентность и внедрение современных технологий будут и дальше помогать геологам решать поставленные задачи.