МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Стоимость ликвидных активов "Сургутнефтегаза", так называемая "кубышка", составила по итогам 2019 года 2,977 триллиона рублей, следует из отчетности компании по РСБУ.

Такие аномально большие денежные накопления "Сургутнефтегаза" уже много лет не дают покоя рынку, порождая разнообразные слухи. В частности, в разное время появлялись предположения, что компания направит эти средства на дополнительные дивиденды, проведет buy back своих акций или даже купит конкурента. Последней была гипотеза о покупке "Лукойла", которую опроверг глава и совладелец этой компании Вагит Алекперов.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в 2019 году упала в 7,8 раза по сравнению с показателем за 2018 год и составила 105,479 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла на 2% и составила 1,556 триллиона рублей. Валовая прибыль по итогам 2019 года снизилась на 1,5%, до 483,787 миллиарда рублей. Себестоимость продаж за отчетный период составила 1,072 триллиона рублей, показав рост на 3,7%.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.