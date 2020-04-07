МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Компания "Россети" обеспечила подключение шести мобильных госпиталей Минобороны РФ в Нижнем Новгороде, Волгограде, Оренбурге, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону. В ближайшие дни завершатся работы в Московской области и Санкт-Петербурге. Всего будет построено 16 объектов, в которых разместятся инфекционные отделения для больных коронавирусной инфекцией.

"Россети" в кратчайшие сроки выполняют весь необходимый объем работ для обеспечения электричеством медицинских учреждений. Когда речь идет о здоровье людей, счет идет даже не на дни, а на часы, поэтому работаем с опережением графиков. Электроснабжение всей социально значимой инфраструктуры сегодня находится на особом контроле", — подчеркнул гендиректор холдинга Павел Ливинский.

В свою очередь, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов выразил благодарность коллективу компании "Россети" и лично Ливинскому за выполненный комплекс работ по подключению первых площадок строительства многофункциональных медицинских центров.

"Хотел бы лично поблагодарить специалистов компании за высокий профессионализм и оперативное реагирование. Уже через час после нашего обращения сотрудники компании прибыли на объект в готовности приступить к работе", — добавил Иванов.

С 23 марта по всей стране "Россети" согласно приказу Ливинского взяли на особый контроль надежность и бесперебойность энергоснабжения ключевых объектов социальной инфраструктуры, прежде всего, медицинские учреждения, центры приема обращений граждан, объекты, обеспечивающие предоставление госуслуг и доступа к интернету. Особое внимание также уделено организациям, предоставляющим населению онлайн-услуги, а также транспортно-логистическим центрам.