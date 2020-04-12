МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Нефтяные компании РФ готовы к концу "золотого века" просто торговли нефтью, они конкурентоспособны, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Наши нефтяные компании сегодня занимаются не только нефтью, но и активно сейчас расширяют, диверсифицируют свою работу по переработке в конечную продукцию, переход уже на производство химической продукции и товаров народного потребления с более высокой добавленной стоимостью. И, на мой взгляд, это очень важно, потому что в будущем нефть будет использоваться не как жидкость и сырье, а будет использоваться в большей степени как источник углерода для производства материалов", — сказал Новак в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос, понимают ли нефтяники, что "золотой век" просто торговли нефтью закончился и надо заниматься новым уровнем переработки нефти.

"Наши (компании – ред.) готовы и занимаются, на сегодня, я считаю, мы очень конкурентоспособны и по сравнению с другими компаниями мировыми мейджорами, мы очень конкурентоспособны", — сказал Новак.

Министр отметил, что в настоящее время нефтяная отрасль является драйвером развития экономики, общий объем инвестиции в энергетике составляет 5 триллионов рублей. По его словам, компании занимаются внедрением самых современных технологий в том числе и по добыче, и по переработке, и по производству новых продуктов.

"Я бы в целом хотел сказать, что, может быть, существует мнение о том, что нефтяной сектор — это только лишь добыча нефти, на самом деле, на сегодняшний день это очень высокопроизводительный и оцифрованный сектор, один из самых продвинутых", — пояснил Новак.