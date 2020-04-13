ВОРОНЕЖ, 13 апр /ПРАЙМ/. Коронавирусную инфекцию подозревают у трех работников Курской атомной электростанции, сотрудники с положительным экспресс-тестом, контактировавшие с ними коллеги и члены их семей изолированы, сообщает администрация региона.

"При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз COVID-19. Выраженных признаков заболевания ни у самих сотрудников, ни у членов семей нет", — говорится в сообщении.

По данным властей, работники с положительным результатом теста, сотрудники, контактировавшие с ними, члены семей изолированы. У всех взяты анализы, в ближайшее время ожидаются результаты.

"Ситуация сразу взята под контроль. Станция работает в нормальном режиме, хоть и в ситуации повышенной готовности. Курская АЭС вырабатывает электроэнергию в соответствии с диспетчерским заданием", — приводят областные власти слова директора Курской АЭС Вячеслава Федюкина.