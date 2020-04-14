МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Фортума" рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 2019 год в размере 18,33 рубля на обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года в размере 18,3295259443822 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме", — говорится в сообщении.

В целом совет директоров рекомендовал акционерам направить чистую прибыль по результатам 2019 года в размере 16,137 миллиарда рублей на выплату дивидендов в полном объеме. Реестр для получения дивидендов закрывается 25 мая.

Годовое общее собрание акционеров компании состоится в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней — 14 мая. Реестр для участия в нем закрывается 19 апреля.

Энергокомпания "Фортум" входит в дивизион "Россия" финской корпорации Fortum, занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В ее структуре восемь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири. В уставном капитале компании 69,9% доля принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% долей владеет Fortum Holding B.V.