МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ предлагает не штрафовать энергокомпании за невывод энергоблоков после ремонтов или за задержку запуска новой "зеленой" генерации, если это обусловлено сложностями с поставкой иностранного оборудования в связи с коронавирусом, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

"В первую очередь относится к генкомпаниям, которые могут получить штрафы за невыход после ремонтов. Это "Интер РАО" и "Т Плюс", которые не могут ввести некоторые энергоблоки на станциях после ремонта из-за того, что оборудование не было поставлено, в первую очередь это касается газовых турбин", — сказал Грабчак в интервью газете "Коммерсант".

Замглавы Минэнерго РФ пояснил, что у иностранных поставщиков проблемы, некоторые заводы остановлены, плюс границы закрыты, сервисные инженеры не могут приехать. "Но нужно проводить четкую грань, чтобы не получилось, что от штрафов освобождаются и те, кто задерживает вводы по не зависящим от санитарно-эпидемиологической обстановки причинам", — отметил Грабчак.

Также министерство предлагает не штрафовать компании за опоздание с вводом новых электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), если задержка ввода будет связана с постановкой импортного оборудования.

"В перечне мер поддержки предложение не штрафовать за опоздание по вводам объектов ДПМ (договор о предоставлении мощности — ред.) ВИЭ фигурирует. Но опять же, нужно внимательно отнестись к критериям. Если все оборудование производится в РФ, вопрос — почему коронавирус должен повлиять на реализацию проекта?", — пояснил Грабчак.

Помимо этого Минэнерго предлагает ввести отсрочку на акцизы на мазут для ТЭЦ, ввести мораторий по учету курсовой разницы при расчете контролируемой задолженности, а для поддержки реализации инвестпрограмм увеличить авансирование крупных проектов, которые реализуются в том числе за счет федеральных средств, с 30% до 80%. Кроме того, по словам Грабчака, Минэнерго просит о предоставлении субсидий из бюджета на господдержку энергокомпаний и застройщиков, чтобы возместить затраты на уплату процентов по кредитам и займам у российских кредитных организаций, которые привлекали для реализации крупных инвестпроектов.