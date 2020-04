ВАШИНГТОН, 30 апр /ПРАЙМ/. Председатель Железнодорожной комиссии Техаса, которая регулирует в том числе добычу нефти в штате, выступает против введения ограничений на добычу.

"Я буду голосовать против ограничения добычи нефти в Техасе и буду придерживаться принципам свободного рынка", — написал председатель Уэйн Кристиан в Twitter.

Свое мнение он подробно изложил в статье в газете Houston Chronicle.

В частности, глава комиссии отметил, что в 1950 году Техас контролировал более 20% мировых поставок нефти, а сегодня – примерно 5%.

"Учитывая это, правительственное распоряжение на сокращение добычи нефти на 20% по всему штату не окажет существенного влияния на мировые поставки нефти. Кроме того, промышленность уже сокращает добычу самостоятельно. Позволяя свободному рынку работать, производители могут сами определять, какой уровень производства является экономически выгодным", — написал Кристиан.

Он отметил, что против возобновления практики регулирования добычи, от которой в штате отошли еще в 1973 году, выступили все крупные объединения нефтяников, в частности Техасская ассоциация нефти и газа (Texas Oil and Gas Association) и Техасский альянс энергопроизводителей (The Texas Alliance of Energy Producers).

Таким образом Кристиан не поддержал позицию комиссара комиссии Райана Ситтона, который выступает за регулирования добычи нефти для стабилизации цен.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.