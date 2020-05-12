МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток находящегося в предбанкротной ситуации одного из пионеров сланцевой нефтедобычи США, Chesapeake Energy, за первый квартал составил 8,297 миллиарда долларов против убытка в 21 миллион за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию убыток составил 852,97 доллара против убытка в 6,37 доллара в аналогичном периоде прошлого фингода. Выручка за первые три месяца года при этом выросла на 15% в годовом выражении — до 2,525 миллиарда долларов.

Компания из-за сложившихся рыночных условий также отозвала свои финансовые прогнозы, которые она представила в феврале.

Ранее СМИ сообщали, что Chesapeake Energy готовится к реструктуризации задолженности на фоне падения цен на нефть и газ и даже готовится запустить процедуру банкротства. По состоянию на 31 марта непогашенная задолженность Chesapeake составляла 9,16 миллиарда долларов. С начала текущего года акции компании на бирже Нью-Йорка упали в цене более чем в четыре раза.

Chesapeake в свою очередь отмечает сегодня, что в настоящее время компания работает со своими финансовыми и юридическими консультантами, чтобы проанализировать все доступные стратегические альтернативы для решения проблемы структуры капитала и улучшения своего финансового положения.

"Не может быть никаких гарантий того, что компания сможет успешно реструктурировать свою задолженность, улучшить свое финансовое положение или завершить какие-либо стратегические операции. В результате этой неопределенности… руководство пришло к выводу о существенных сомнениях в способности компании продолжать свою деятельность в обозримом будущем", — сообщается в пресс-релизе.