ВАРШАВА, 12 мая — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая PGNiG запускает программу использования водородного топлива в энергетике и автотранспорте и за четыре года планирует направить на научно-исследовательские работы около 7,5 миллионов долларов, сообщила компания.

PGNiG "начала работу над проектами использования водорода в энергетике и автомобильном секторе", говорится в сообщении. Компания "изучит возможность хранения и транспортировки водорода по газовой сети" и подписала контракт на проектирование и строительство исследовательской станции для дозаправки водородных транспортных средств.

Отмечается, что водородная программа Hydrogen-Clean Fuel for the Future — это новая комплексная водородная программа PGNiG, состоящая из нескольких проектов — от производства "зеленого водорода", его хранения и распределения до использования в промышленной энергетике.

"Мы начинаем работу, которая позволит постепенно диверсифицировать деятельность группы PGNiG. Наша цель состоит в том, чтобы расширить бизнес-предложение, что приведет к выручке от продажи нового топлива и услуг, связанных с ним, а также будет способствовать росту продаж газового топлива в целом", — заявил председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский.

По его словам, в течение четырех ближайших лет на научно-исследовательские работы, связанные с новой программой, PGNiG планирует потратить более 31 миллиона злотых (около 7,5 миллионов долларов).

Передовым проектом новой программы является запуск научно-исследовательской станции для заправки водородных транспортных средств. PGNiG уже подписала соглашение с польско-британским консорциумом на его проектирование и строительство. Ввод в эксплуатацию станции планируется в 2021 году в варшавском районе Воля.

PGNiG также начала исследования возможности хранения и транспортировки водорода с использованием сети природного газа. В рамках проекта под названием InGrid-Power будет создана установка, на которой в 2022 году планируется начать производство "зеленого водорода".