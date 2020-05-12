КИЕВ, 12 мая /ПРАЙМ/. Комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг во вторник поддержал протокол №1 антикризисного энергетического штаба о выводе энергетики из кризиса, сообщается во вторник на правительственном портале.

Ранее Национальная комиссия Украины, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила увеличить тарифы на электроэнергию для населения, в частности рассматривается вариант увеличения льготного тарифа на первые 100 кВт-ч электроэнергии для населения с 0,9 гривен (около 0,03 доллара) за кВт до 1,68 гривен (около 0,06 долларов) за кВт. Кабмин Украины под председательством премьера Дениса Шмыгаля создал антикризисный энергетический штаб.

Премьер-министр сообщил членам комитета, что разработанный министерством энергетики и защиты окружающей среды энергобаланс страны "является надежным, отвечает всем требованиям и был утвержден в присутствии президента Украины Владимира Зеленского". Глава правительства также отметил, что к работе антикризисного энергетического штаба приглашены все члены комитета. И решения, которые были приняты на его заседаниях, оформлены в протокол. По каждому из этих решений есть сжатые сроки для выполнения. "В целом буду просить поддержать работу министерства энергетики, работу антикризисного энергетического штаба. Мы все понимаем, что отрасль находится в тяжелом положении", — цитирует Шмыгаля пресс-служба.

Он также подтвердил, что правительство не будет менять стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в этом году. Она была и остается на уровне 1,68 гривны за кВт (около 0,06 долларов). "Что касается стоимости электроэнергии для бытовых потребителей, нам надо сделать ряд шагов. Дать возможность выходить на прямые договоры. Внести соответствующие изменения в законы", — сказал Шмыгаль.

После детального обсуждения предлагаемых решений 14 членов комитета по энергетике и ЖКХ поддержали документ, а семь приняли к сведению.

Ранее крупнейший частный инвестор в энергетику Украины компания ДТЭК заявила, что из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии снизилась востребованность украинской электроэнергии, из-за чего снизился объем потребления угля на украинских станциях. ДТЭК сообщила, что на складах ТЭС и шахт скопилось около 2,9 миллиона тонн невостребованного угля. В компании также отметили, что из-за "системного кризиса в энергетической отрасли" в стране остановлены около 30 угледобывающих шахт, в простое находятся около 40 тысяч работников угледобывающей сферы. Премьер Украины заявил, что кабмин разрабатывает меры по преодолению кризиса в энергетической отрасли.