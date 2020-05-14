МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Экспорт газа "Газпрома" в Европу, включая Турцию, в первом квартале упал на 19,2% в годовом выражении, до 39,62 миллиарда кубометров, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с данными статистики.

"Согласно источнику, экспорт "Газпрома" в Европу, включая Турцию, за первые три месяца текущего года достиг 39,62 миллиарда кубометров, что на 19,2% ниже уровня прошлого года", — пишет агентство, добавляя, что снижение произошло на фоне слабого спроса на энергоносители.

Федеральная таможенная служба (ФТС) в начале апреля сообщала, что экспорт трубопроводного газа "Газпрома" в январе-феврале снизился в годовом выражении на 24,6%, до 32,5 миллиарда кубометров.

"Газпром" по итогам 2019 года снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 миллиарда кубов. В этот объем входят и поставки в Китай по "Силе Сибири", которые начались в начале декабря и к концу года достигли 328 миллионов кубов. При этом динамику поставок по текущему году "Газпром" официально не раскрывал.

Начальник финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников в конце апреля сообщал, что согласно ожиданиям компании, экспорт газа в 2020 году составит 166,6 миллиарда кубометров при средней цене в 133 доллара за тысячу кубов.