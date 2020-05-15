МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Совет директоров энергокомпании "Квадра" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года, сообщается в материалах компании.

При этом совет принял решение созвать годовое собрание акционеров 19 июня в заочной форме.

"Квадра" выплачивала дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2010 и 2011 годов, дивиденды по обыкновенным акциям за эти периоды не начислялись. После 2012 года компания не начисляла дивиденды ни по обыкновенным акциям, ни по префам.

"Квадра" — генерирующая компания, которая работает в 10 областях Центрального федерального округа — Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав "Квадры" входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной и тепловых сетей общей протяженностью 5,9 тысячи километров. Общая установленная электрическая мощность компании — 3,16 ГВт, тепловая — 14,9 тысячи Гкал/ч.