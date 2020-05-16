ЕРЕВАН, 16 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что сейчас, в условиях связанной с коронавирусом кризисной ситуации, не лучшее время для повышения цены на газ из РФ.

"Компания "Газпром Армения" представила заявку (на изменение тарифа на газ – ред.). Наши политические консультации по этой теме продолжаются, не могу сказать ничего конкретного. Но должен констатировать, что в условиях обвала на рынке энергоносителей и падения цен на нефть, мы могли бы и можем ожидать от стратегического партнера – России (понимания – ред.), что сейчас не лучший период для разговоров о повышении цен на газ", — сказал Пашинян на пресс-конференции в онлайн-режиме, отметив, что в этом вопросе следует учитывать кризис, связанный с коронавирусом и социальные проблемы. Он добавил, что Ереван продолжит работу с партнерами.

Премьер также отметил, что обсуждал детально и открыто с президентом РФ вопросы, связанные с деятельностью в Армении компаний с российским капиталом. "Мы по этой теме достигли четких договоренностей. Остается выполнить эти договоренности с учетом интересов наших стран", — добавил он.

Он отметил, что повестка армяно-российских отношений очень богатая и стороны должны продвигаться вперед, решая вопросы. "Вопросы должны решаться на основе союзнических, дружественных компромиссов", — сказал Пашинян.

"Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении. В 2019 году цена газа на границе Грузии и Армении выросла до 165 долларов за 1 тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. "Газпром" сообщал, что в 2020 году цена газа для Армении сохранится.