МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Кузбасской топливной компании" (КТК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года, следует из сообщения компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "КТК" принять следующие решения… В связи с отсутствием прибыли по результатам 2019 финансового года дивиденды по акциям общества за 2019 год не выплачивать", — говорится в сообщении.

Акционеры рассмотрят данный вопрос на годовом собрании 17 июня, которое пройдет в форме заочного голосования, реестр на участие закрывается по состоянию на 25 мая.

Промежуточные дивиденды в 2019 году компания не начисляла, выплат в 2018 году также не было. По результатам 2017 года акционеры КТК утвердили дивиденды в размере 10 рублей на обыкновенную акцию (в целом примерно 992,58 миллиона рублей), в 2016 году — 6 рублей на бумагу (на 595,55 миллиона рублей).

Уставный капитал КТК составляет 99 миллионов 258,355 тысячи обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая. Основным акционером компании выступает структура, подконтрольная Михаилу и Саиду Гуцериевым.