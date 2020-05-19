МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Ученые российской атомной отрасли должны подготовить свои предложения по получению в реакторах на быстрых нейтронах на Белоярской АЭС радиоактивного изотопа плутония-238, который используется для обеспечения энергией космических аппаратов и различных удаленных автономных установок, следует из открытых материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Как следует из этих материалов, специалисты предприятия научного дивизиона "Росатома" "Физико-энергетического института имени Лейпунского" (ФЭИ, Обнинск Калужской области) по заказу управляющей компании научного дивизиона атомной госкорпорации АО "Наука и инновации" должны подготовить техническое задание на разработку технологии масштабной наработки плутония-238 (Pu-238) для автономных источников энергии.

В силу своих свойств Pu-238 непригоден для создания ядерного оружия, зато благодаря большому тепловыделению оказался очень удобен для использования в радиоизотопных термоэлектрогенераторах (РИТЭГах) — например, в целях обеспечения межпланетных исследовательских миссий. Плутоний-238 имеет относительно большой период полураспада (порядка 88 лет) и поэтому способен выделять тепло в течение длительного срока.

Плутоний-238 образуется при облучении в ядерных реакторах изотопа нептуний-237, получаемого при переработке отработавшего ядерного топлива. В настоящее время в России Pu-238 нарабатывается в малых объемах на промышленных реакторах предприятия "Росатома" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область). В то же время реакторы на быстрых нейтронах, действующие в составе Белоярской АЭС, без потерь в генерации электроэнергии могут нарабатывать до 100 килограммов в год технического Pu-238 по конкурентной цене, отмечается в техническом задании на нынешнюю работу.

Задача проекта состоит в оценке возможностей и технической реализуемости масштабной наработки плутония-238 из нептуния-237 в реакторах БН-600 и БН-800, действующих на энергоблоках №№ 3 и 4 Белоярской АЭС в Свердловской области. ФЭИ является научным руководителем проектов этих реакторов.