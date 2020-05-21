МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Принятое Федеральным сетевым агентством Германии (BNA) решение об освобождении "Северного потока" от газовой директивы Евросоюза вовсе не означает, что то же самое сделают и с трубопроводом "Северный поток — 2".

Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Когда запустили "Северный поток — 2", Еврокомиссия начала думать, какие бы пакости в связи со всем этим предпринять и распространила действие Третьего энергетического пакета на трубы, идущие по воде. То есть теперь владелец газопровода имел право использовать только половину его мощности", — пояснил собеседник издания.

Тем не менее эксперт подчеркнул, что первый трубопровод вовсе не подпадал под правила этого документа ЕС, поэтому заявку регулятору на его освобождение от данной директивы подали "на всякий случай".

Симонов отметил также, что это также не является обнадеживающим прецедентом. Он не считает, что отказ BNA поступить также с "Северным потоком — 2" в конечном итоге может повлиять на работу трубопровода.

"Это не значит, что газопровод будет работать только в половину мощности, надо дождаться рассмотрения другой, более сложной схемы. К тому же трубу еще надо построить", — подытожил он.

Напомним, что ранее оператор Nord Stream AG сообщил от освобождении BNA газопровода "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии сроком на 20 лет. Отсчет времени пойдет начиная с 12 декабря прошлого 2019 года.

Это решение не распространяется на строящийся в настоящее время "Северный поток — 2".

Принятое решение было объяснено тем, что газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года: тогда в силу вступили поправки с нормами третьего энергопакета ЕС на газотранспортные системы между странами Союза и третьими странами.