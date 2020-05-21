МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 15,24 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром" в 2019 году в размере 15,24 рубля на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 360,784 миллиарда рублей (30% прибыли, относящейся к акционерам, за 2019 год по международным стандартам финансовой отчетности)", — говорится в релизе.

Дивиденды "Газпрома" по итогам 2018 года составили рекордные 16,61 рубля на акцию, или 27% чистой прибыли по МСФО.

В конце декабря совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую выход на выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году — не менее 30%; по итогам работы в 2020 году — не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы — не менее 50%.