МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по повышению платёжной дисциплины в части оплаты энергоресурсов бюджетными организациями.

"Принять меры по повышению платежной дисциплины в части, касающейся оплаты в полном объеме потребленной электрической энергии, тепловой энергии и газа потребителями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным по поручению назначен первый заместитель премьер-министра Андрей Белоусов, доклад должен быть представлен до 10 августа.

Также президент поручил полномочным представителям в федеральных округах принять меры по повышению платежной дисциплины организаций, которые финансируются за счет средств бюджетов регионов и муниципальных бюджетов. Доклад должен быть представлен до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, глава государства поручил актуализировать схему размещения объектов электроэнергетики на территории России до 2035 года.

Срок исполнения поручения – 15 июня, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее, в мае, Белоусов поручил Минэнерго и ведомствам не допустить роста задолженности бюджетных организаций перед генерирующими компаниями, "Россетями" и газовиками и довести собираемость платежей до 100%.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в конце апреля отмечал ухудшение платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, включая бюджетников.