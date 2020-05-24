МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Горноспасатели Кемеровской области впервые приступили к вахтовому методу обеспечения безопасности предприятий по добыче полезных ископаемых на территории Бурятии и Забайкальского края, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

"Кемеровский военизированный горноспасательный отряд работает на предприятиях, ведущих добычу и переработку полезных ископаемых в Бурятии и Забайкальском крае", — сказал собеседник агентства.

По его словам, кузбасские горноспасатели уже организовали посты на более чем 35 опасных производствах подземной добычи и открытой разработке. Сейчас на предприятиях Бурятии и Забайкалья несут дежурство более 50 горноспасателей из Кузбасса, оснащенных автомобильной техникой для доставки личного состава, а также необходимым аварийно-спасательным оборудованием.

Собеседник агентства добавил, что в ближайшее время кемеровские горноспасатели примут на обслуживание еще порядка 30 предприятий этих регионов. Общая численность группировки горноспасателей в Бурятии и Забайкальском крае в связи с этим увеличится еще примерно на 50 специалистов.

"Дополнительно на вахте горноспасатели из Кемеровской области делятся навыками работы и секретами мастерства с членами вспомогательных горноспасательных команд из числа работников местных горнодобывающих предприятий", — резюмировал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что с начала этого года ряды горноспасателей МЧС России пополнили свыше 360 специалистов. В целях оперативного реагирования на происшествия созданы 65 новых подразделений военизированных горноспасательных частей.

С начала года горноспасатели МЧС приняли на обслуживание 90 новых предприятий добывающей промышленности по всей стране. В частности, в начале апреля в Березниках Пермского края создано новое подразделение военизированного горноспасательного отряда общей численностью 70 человек для обслуживания крупного химического предприятия, производственные объекты которого находятся в Пермском крае и Мурманской области.