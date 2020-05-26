МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

"В 2021 году форум провести в городе Санкт-Петербурге", — говорится в документе.

Согласно распоряжению правительства в состав организационного комитета вошли врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, замглавы Минстроя Дмитрий Волков, замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин, руководитель представительства правительства Чукотки в Москве Илья Давиденко, директор дирекции государственных программ МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова, а также главнокомандующим Военно-морским флотом Николай Ефменов.

Форум "Арктика – территория диалога" проходит в России раз в два года, в 2019-м его так же принимал Петербург.