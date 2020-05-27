МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Некоторой балансировки мирового газового рынка можно ожидать уже с началом нового отопительного сезона, но на полное восстановление можно рассчитывать только через несколько лет, полагает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По мнению аналитика, низкие цены на газовом рынке могут сохраниться на всё лето, несмотря на то что ожидается некоторое сокращение притока американского СПГ в Европу. Есть вероятность того, что газохранилища в летний период будут продолжать заполняться, что окажет негативное влияние на цены.

"Какого-то восстановления мы ожидаем только с началом отопительного сезона, когда традиционно спрос на газ растет…. На полное восстановление рынка, вероятно, уйдет несколько лет. На более долгосрочном горизонте мы смотрим на газ более оптимистично, роль газа в мировом энергобалансе будет продолжать расти по соображениям экологии", — сказал эксперт в ходе вебинара "Нефтегазовая отрасль в России и в мире: в режиме выживания".

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Слава Демченко в свою очередь отметил, что для кредитного профиля "Газпрома" ценовая ситуация на газовом рынке не станет критичной.

"В целом, если цены на газ останутся, скажем на уровне 2 долларов за тысячу кубических футов (около 70 долларов за 1 тысячу кубометров — ред.) на протяжении нескольких лет, наше предположение, учитывая структуру контрактов "Газпрома": компании удастся поддерживать средний уровень кредитной нагрузки, она будет существенно выше, чем исторически была до этого, но она может быть на уровне, достаточном для (текущего, "BBB" — ред.) рейтинга компании", — отметил эксперт.