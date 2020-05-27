МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Независимый топливный союз (НТС) направил главе Минэнерго РФ Александру Новаку и руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву письмо с просьбой восстановить рыночные механизмы работы внутреннего рынка нефтепродуктов, в частности, отменив демпфер и запрет на импорт топлива, говорится в сообщении союза, а как отметили РИА Новости в пресс-службе ФАС, письмо НТС поступило и находится на рассмотрении.

НТС отмечает, что несмотря на низкие цены на нефтепродукты на мировых рынках, в России в мелком опте цены растут. Так, только за май в среднем мелкооптовые цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10%, на Аи-95 — на 7,5%, на дизельное топливо — на 3,5%. Более того, в этот же период крупнооптовые цены выросли на 17%, 21,5% и 6,8% соответственно. А помимо роста цен союз также фиксирует проблемы отгрузки нефтепродуктов в Тульской, Самарской, Тверской, Рязанской и Саратовской областях и Башкортостане.

"Несмотря на то, что союз считает подобную проблему временной, хотелось бы отметить следующее. Сложившиеся трудности вызваны регуляторными причинами. В результате активного вмешательства правительства в работу российского рынка нефтепродуктов нарушаются координационные и ценовые преимущества рыночной организации отрасли. Причем первичные решения регуляторов приводят к принятию все больших регуляторных наслоений, искусственным образом поддерживая неустойчивый баланс системы", — указывается в письме.

По мнению НТС, введение демпфера, призванного сглаживать влияние внешней конъюнктуры на цены внутреннего рынка, обернулось в текущем году убытками для нефтепереработки. Чтобы справиться с ситуацией, пишет союз, при временном падении спроса на топливо были снижены обязательные объемы реализации нефтепродуктов на бирже, а также введен запрет на импорт топлива, что привело к росту крупнооптовых цен.

"Первоначально цены выросли незначительно. Однако параллельно принятому решению стал восстанавливаться спрос, что в условиях ограничения предложения как со стороны отечественных производителей, так и со стороны импортеров в итоге еще сильнее подстегнуло рост крупнооптовых цен, который затем транслировался в мелкооптовый сегмент", — считает НТС.

"Сегодня мы можем изменить правила игры на российском рынке нефтепродуктов. Нам необходимо приостановить действие демпфирующего механизма, вернуть прежние нормативы биржевой реализации, отменить введенный ранее запрет на импорт нефтепродуктов, отказаться от правила "инфляция минус" и либерализовать цены в рознице. Все эти меры помогут восстановить ценовой и координирующий механизмы российского рынка нефтепродуктов. Но самое главное — мы сможем, наконец, разорвать порочный круг постоянного роста цен на топливо", — заключает президент НТС Павел Баженов.