МИНСК, 29 мая — ПРАЙМ. Белоруссия не имеет задолженности перед российской стороной за импортируемый природный газ, между субъектами хозяйствования есть разногласия по определению стоимости газа "с учетом его калорийности", заявила в пятницу пресс-служба белорусского Минэнерго.

Ранее в пятницу председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию на период с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ в 165,6 миллиона долларов. По словам Миллера, письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Белоруссии.

"Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ. Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами. В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности", — говорится в сообщении белорусского Минэнерго.

Как отмечает ведомство, урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас. Глава минэнерго республики Виктор Каранкевич сообщал в начале апреля, что Минск поставил перед "Газпромом" вопрос о снижении цены на газ для республики на 2020 год. В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам.

В середине мая премьер-министр Белоруссии Сергей Румас анонсировал переговоры с "Газпромом" по вопросу снижения цены на поставляемый природный газ. Тогда Румас заявил, что в переговорах с "Газпромом" Минск не требует "интеграционной скидки" на российский газ или снижения его стоимости до уровня цены для регионов РФ. В среду, 27 мая, состоялся телефонный разговор Румаса и его российского коллеги Михаила Мишустина, в ходе которого Мишустин подчеркнул важность четкого выполнения договоренностей сторон в нефтегазовой сфере.