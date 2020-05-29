КИЕВ, 29 мая /ПРАЙМ/. Глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев обратился к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорю Петрашко с просьбой рассмотреть обращение трех украинский компаний, требующих повысить пошлины на дизтопливо и сжиженный газ из России до 8,46%, сообщило УНИАН со ссылкой на письмо Коболева к министру, которое имеется в распоряжении агентства.

В январе 2020 года украинские компании с госучастием "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" обратились к правительству страны с просьбой повысить до 8,46% пошлины на дизтопливо и сжиженный газ из РФ. В своем обращении компании заявили об "антиконкурентных действиях" при поставках на Украину российского дизтоплива и сжиженного газа. Отмечалось, что повышение пошлин приведет к перераспределению рынка от российских поставщиков в пользу производителей из других стран, а также к повышению внутреннего производства и удешевлению себестоимости украинских нефтепродуктов.

"На сегодняшний день, несмотря на существенное изменение обстоятельств, которые имеют значительное влияние на затронутые вопросы, представителями профильного департамента министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства так и не было проведено с заявителями никаких консультаций или встреч по указанной жалобе… Обращаемся к Вам, уважаемый Игорь Ростиславович, с просьбой о срочном проведении под Вашим личным председательством консультативной встречи с заявителями при участии полномочных представителей министерства и "Нафтогаза Украины", — говорится в письме Коболева.

Кабинет министров Украины 17 июля 2019 года ввел спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа. С 1 октября 2019 года пошлины на дизельное топливо составляют 4%, на сжиженный газ – 3%.