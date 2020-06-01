МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Доля "Газпрома" на рынке Турции падает, так как СПГ становится для страны привлекательнее трубопроводного газа с привязкой к нефтяным ценам, рассказал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

По данным энергетического регулятора Турции EPDK, в марте 2020 года на лидирующие позиции по экспорту газа в Турцию вышли Азербайджан (23,45% закупаемого газа), Катар (19,95%), Иран (14,15%) и Алжир (13,69%). Россия заняла лишь пятое место с долей 9,9%, поставив 389,7 миллиона кубометров газа. В марте прошлого года доля РФ в турецком импорте газа составляла 33% (1,4 миллиарда кубометров).

При этом в марте этого года Турция впервые в истории импортировала больше СПГ, чем трубопроводного газа, а поставки американского СПГ увеличились в три раза в годовом выражении.

Как отмечает Капитонов, снижение поставок "Газпрома" в Турцию продолжается не первый год. Так, в 2017 году Турция была вторым по величине экспортным рынком "Газпрома" с объемами поставок до 30 миллиардов кубометров, а в 2019 году объемы экспорта были уже практически вдвое меньше.

"Контракты "Газпрома" с турецкими импортерами привязаны к нефти, и в условиях стремительно снижающихся цен на хабах Турции выгоднее наращивать закупки со спотового рынка. Прежде всего, это касается СПГ", — пояснил эксперт.

Снижение поставок в абсолютном выражении также объясняется сокращением потребления газа в Турции из-за замедления экономики. Если еще в 2017 году потребление достигало 52 миллиардов кубометров, то по итогам прошлого года снизилось примерно до 45 миллиардов кубометров.

"Изменений в профиле закупок российского газа возможно ожидать начиная с осени, когда привязанные к нефти контракты отразят в своих ценах нефтяное падение марта этого года. Кроме того, конечно, много будет зависеть и от маркетинговой стратегии "Газпрома" и желания или нежелания предоставлять импортерам какие-то скидки", — заключил Капитонов.