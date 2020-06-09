МАГАДАН, 9 июн /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Санитарные врачи закрыли на карантин общежития строителей Усть-Среднеканской ГЭС на Колыме, у трех из них диагностирован COVID-19, еще у троих подозревают заражение, сообщила РИА Новости во вторник главный внештатный инфекционист Магаданской области Елена Кузьменко.

По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заболели 349 человек, трое умерли, 211 вылечились. На карантин закрыли Дом ребенка в Магадане, там коронавирусом заразились 11 сотрудников. Закрыто хирургическое отделение Магаданской областной больницы, где COVID-19 заболела медсестра. Почти ежедневно COVID-19 диагностируют вахтовым рабочим, которые сейчас активно заезжают на лососевую путину, золотодобычу и стройки региона.

"Там заразились трое COVID-19, они госпитализированы, еще у троих подозревается коронавирус. Мы накануне с санитарными врачами взяли пробы у всех рабочих, сейчас они в лаборатории. Общежития "Усть-СреднеканГЭСстроя" закрыты на карантин. Всего изолированы 137 человек. Предварительно, карантин продлится две недели", — рассказала Кузьменко.

Усть-Среднеканская ГЭС — строящаяся гидроэлектростанция на реке Колыма, в Среднеканском городском округе Магаданской области. Входит в Колымский каскад ГЭС. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС – один из крупнейших инвестиционных проектов ПАО "РусГидро". Первые два гидроагрегата станции общей мощностью 168 МВт были введены в эксплуатацию в 2013 году, после пуска третьего гидроагрегата мощность ГЭС достигнет 310,5 МВт.