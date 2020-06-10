МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Просадка бетонной плиты привела к аварии с утечкой дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, говорится предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований Росприроднадзора.

"В ходе проведения осмотра территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" по факту аварии, связанной с разгерметизацией топливного бака 5 с нефтепродуктами, установлено, что предположительной причиной пролива нефтепродуктов, начавшегося у основания резервуара 5 АО "НТЭК", стала просадка бетонной площадки, на которой установлен данный резервуар, что привело к отрыву его дна от бетонных стенок", — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.

Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. По делу был арестован начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Сегодня СК сообщил о задержании еще трех человек: директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова.