МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих попросил министерство энергетики проработать возможность восстановления экспорта угля в Китай по железной дороге в прежних объемах, сообщило транспортное министерство.

Дитрих провёл в формате видеоконференции очередное заседание оперативного штаба по вывозу угля из Кузбасса. Замгендиректора РЖД Алексей Шило сообщил на нем, что за пять месяцев параметры соглашения с грузоотправителями Кузбасса по вывозу угля в восточном направлении выполнены на экспорт и для потребителей внутри страны. Однако в мае наблюдался рост отказов от перевозок в направлении восточного полигона, в первую очередь, портов Дальнего Востока. Это, по словам грузоотправителей, связано со снижением цен на уголь.

"При этом отмечается рост запросов на перевозку угля в направлении погранпереходов, которая сдерживается ограничениями приема груза со стороны Китая. Так, погрузка угля на Гродеково (Приморский край — ред.) в мае сократилась на 56%, на приграничных станциях в ожидании пропуска простаивают 29 поездов. Также наблюдалось снижение погрузки в адрес передаточных станций Камышовая (Приморье — ред.) – на 39,6% и Забайкальск (Забайкальский край — ред.) – 56,4%. По информации ОАО "РЖД", прием угля в КНР через погранпереходы согласован китайской стороной на 2020 год со снижением на 14% к уровню прошлого года", — говорится в сообщении Минтранса.

"Дитрих предложил рассмотреть этот вопрос на межведомственной комиссии и на межправительственном уровне. Он обратился к представителям министерства энергетики с просьбой проработать возможность восстановления экспорта угля в Китай в прежних объемах", — говорится в сообщении.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в Кузбассе имеется большое количество грузоотправителей, которые готовы везти уголь на восток вместо отказавшихся компаний. Для увеличения объемов вывоза продукции губернатор предложил увеличить скидки на перевозку в западном направлении.

Шило напомнил в этой связи, что РЖД уже установили максимально возможные тарифные преференции, предоставив скидки на перевозку угля в порты Юга и Северо-Запада, что дало прирост погрузки на 13,5% и на 7,5% соответственно по отношению к периоду до введения дисконта.