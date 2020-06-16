КИЕВ, 16 июн — ПРАЙМ. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" демонтирует трубы на границе с Украиной, в результате может быть исключена возможность транзита газа через страну в будущем.

"Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем", — заявил Макогон в интервью информагентству OilPoint.

По его мнению, таким образом может быть уничтожена даже теоретическая возможность транзита газа через Украину в будущем.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром", гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечила продолжение транзита газа с 1 января 2020 года после истечения срока предыдущего контракта.

Одним из ключевых условий продолжения этого транзита был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для этого была создана отдельная компания-оператор ГТС, которая была отделена от "Нафтогаза".