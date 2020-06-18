БЕЛГРАД, 18 июн /ПРАЙМ/. Подтверждена возможность продолжения газопровода "Турецкий поток" по территории Боснии и Герцеговины (БиГ), заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Министр энергетики и горного дела Республики Сербской БиГ Петар Джокич в январе рассказал РИА Новости о проекте газопровода для газа "Турецкого потока", который станет продолжением сербской ветки. Трубу на боснийской территории планируется строить вместе с трассой автомагистрали Белград — Сараево, оператором будет местная GAS-RES. Стоимость нового газопровода в Республике Сербской оценивалась в размере около 250 миллионов евро.

В четверг Додик, президент Республики Сербской Желька Цвиянович и премьер Радован Вишкович провели встречу с главой МИД РФ в рамках его визита в Белград.

"Я очень рад, что мы продолжим работать над газопроводом. Республика Сербская благодаря усилиям руководства РФ и "Газпрома" находится на карте строительства газопровода. Это для нас важный экономический проект, и сегодня мы получили подтверждение, что это будет осуществляться", — заявил журналистам Додик.

Он добавил, что на встрече также обсуждались продолжение и развитие деятельности российских компаний "Зарубежнефть" и "Сбербанк" на территории РС БиГ.

Президент Сербии Вучич в январе заявил РИА Новости, что Сербия надеется до конца 2020 года получить первый газ из "Турецкого потока". В конце декабря 2019 года была завершена укладка сербского продолжения газопровода "Турецкий поток" от границы Болгарии до Венгрии.

"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. Торжественная церемония открытия "Турецкого потока" состоялась 8 января в Стамбуле в присутствии президентов России и Турции.