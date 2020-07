МОСКВА, 28 июл /ПРАЙМ/. Оператор "Северного потока 2", компания Nord Stream 2 AG, подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в отношении иска компании против Газовой директивы Евросоюза, сообщили журналистам в Nord Stream 2 AG.

"Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией. В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд (the Court of Justice of the EU) (Суд ЕС, Люксембург — ред.)", — говорится в релизе.

Суд общей юрисдикции Европейского союза в мае отклонил иск Nord Stream 2 AG против поправок в Газовую директиву ЕС — европейское законодательства относительно газопроводов из третьих стран. Оператор отмечал, что суд не отклонил иск по существу, решение касается только процессуальных вопросов.

Обновленная Газовая директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Новые правила предполагают, в частности, что новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности, связанной с добычей и транспортировкой газа ("анбандлинг"), доступ третьих сторон к прокачке газа по трубе.